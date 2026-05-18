Giornale di Sicilia: “Palermo da incubo, finale Playoff ora lontanissima”

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera racconta senza mezzi termini il tracollo del Palermo al “Ceravolo”, definendolo un vero e proprio incubo sportivo per la squadra di Filippo Inzaghi. Il 3-0 incassato contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B viene descritto dal Giornale di Sicilia come una disfatta pesantissima, maturata in una delle peggiori prestazioni stagionali dei rosanero.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo è crollato già nei primi minuti sotto i colpi di Pietro Iemmello, capace di mandare immediatamente in tilt la difesa rosanero. In appena un quarto d’ora, scrive il Giornale di Sicilia, tutte le certezze costruite durante la stagione sono finite in frantumi, lasciando spazio a una squadra spenta, lenta e incapace di reagire.





Nel racconto del Giornale di Sicilia, Luigi Butera sottolinea come il Catanzaro abbia impartito una vera lezione di calcio alla squadra di Inzaghi, nonostante i tredici punti di differenza accumulati in classifica durante la regular season. I giallorossi di Aquilani vengono esaltati per intensità, organizzazione e qualità del gioco, mentre il Palermo appare svuotato mentalmente e atleticamente.

Il Giornale di Sicilia evidenzia in particolare le enormi difficoltà difensive dei rosanero, travolti dalle accelerazioni di Favasuli, Alesi e soprattutto da un Iemmello devastante sia in zona gol che nella rifinitura offensiva. Anche Liberali viene celebrato dal quotidiano siciliano per il gol del definitivo 3-0, arrivato dopo un’altra grave disattenzione della retroguardia del Palermo.

Nel pezzo firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, emerge tutta la delusione per una squadra costruita per puntare alla Serie A ma apparsa irriconoscibile proprio nella partita più importante della stagione. Il Palermo, infatti, ha creato pochissimo, riuscendo soltanto nel finale a colpire una traversa con Rui Modesto senza mai dare la sensazione di poter riaprire la gara.

Secondo il Giornale di Sicilia, adesso servirà una vera impresa al “Renzo Barbera”. Per ribaltare la situazione, il Palermo dovrà vincere con almeno tre gol di scarto contro un Catanzaro apparso pienamente padrone della semifinale. Luigi Butera parla apertamente di una montagna da scalare per i rosanero, chiamati a ritrovare immediatamente carattere, intensità e fame per evitare che il sogno Serie A svanisca definitivamente.