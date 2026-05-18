Gazzetta dello Sport: “Iemmello trascina il Catanzaro, Palermo bocciato: le pagelle della semifinale”

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport firmate da Andrea Celia Magno, il grande protagonista della semifinale d’andata playoff tra Catanzaro e Palermo è inevitabilmente Pietro Iemmello. L’attaccante giallorosso viene premiato con un 8 dopo una prestazione dominante fatta di gol, assist e leadership tecnica nella netta vittoria per 3-0 della squadra di Alberto Aquilani.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Iemmello indirizza la gara già nei primi minuti con la doppietta che mette in ginocchio il Palermo e completa una prestazione totale servendo anche l’assist per il gol di Liberali. Ottimi voti anche per Cassandro, Liberali, Pontisso e Petriccione, protagonisti di una prova di altissimo livello al “Ceravolo”.





Sul fronte Palermo, invece, la Gazzetta dello Sport boccia duramente la squadra di Filippo Inzaghi. Male soprattutto Pierozzi, Peda, Magnani e Pohjanpalo, incapaci di reggere l’urto offensivo del Catanzaro. Voto molto basso anche per Inzaghi, giudicato insufficiente dopo una gara completamente sbagliata dai rosanero.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6;

Cassandro 7,5;

Antonini 7;

Brighenti 7;

Favasuli 7;

Petriccione 7;

Pontisso 7,5 (dal 31’ s.t. Pompetti 6);

Alesi 6,5 (dal 40’ s.t. Rispoli s.v.);

Liberali 7,5 (dal 31’ s.t. Frosinini 6);

Iemmello 8 (dal 40’ s.t. Di Francesco s.v.);

Pittarello 6,5.

Panchina: Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Verrengia, Oudin, D’Alessandro, Buglio.

Allenatore: Aquilani 8.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6;

Peda 5;

Magnani 5;

Ceccaroni 5;

Pierozzi 4,5 (dal 1’ s.t. Gyasi 4,5);

Segre 5 (dal 43’ s.t. Giovane s.v.);

Ranocchia 5 (dal 16’ s.t. Blin 5);

Augello 5 (dal 16’ s.t. Modesto 5,5);

Le Douaron 4,5 (dal 7’ s.t. Johnsen 5,5);

Palumbo 5;

Pohjanpalo 4,5.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Bani, Vasic, Corona, Veroli.

Allenatore: Inzaghi 4,5.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6,5.

TOP

Iemmello 8

La indirizza con 2 gol (13 in tutto), fa l’assist a Liberali e pennellate da gran trascinatore.