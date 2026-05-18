Palermo-Catanzaro, arbitra Marcenaro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20 allo stadio “Renzo Barbera”. Una sfida delicatissima per la squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a ribaltare il pesante 3-0 incassato al “Ceravolo” nella gara d’andata contro il Catanzaro di Alberto Aquilani.

La designazione arbitrale per Palermo-Catanzaro affida dunque la direzione del match a un fischietto che in questa stagione ha già incrociato il cammino dei rosanero. Marcenaro, infatti, aveva arbitrato la vittoria esterna del Palermo sul campo dello Spezia, terminata 2-1, uno dei successi più importanti della stagione della formazione siciliana.


Il bilancio complessivo del Palermo con Marcenaro è positivo: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nei precedenti con il direttore di gara ligure. Tra le gare più ricordate dai tifosi rosanero c’è anche il derby di Serie C vinto 1-0 contro il Catania nella stagione 2020/21.

Per Palermo-Catanzaro, Marcenaro sarà assistito da Scatragli e Palermo, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Collu. In sala VAR ci sarà Ghersini, con Di Paolo designato come AVAR.

La semifinale di ritorno playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro si giocherà in un “Renzo Barbera” che si preannuncia infuocato, con oltre 30mila tifosi pronti a sostenere i rosanero nel tentativo di completare una difficile rimonta contro la squadra calabrese.

La designazione completa di Palermo-Catanzaro

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)
Assistenti: Scatragli – Palermo
Quarto ufficiale: Collu
VAR: Ghersini
AVAR: Di Paolo

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