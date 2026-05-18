Cesena, due gioielli verso la cessione per risanare i conti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
palermo cesena 2-0 (67) shpendi Ceccaroni

Il futuro del Cesena passa anche dal mercato. Secondo quanto riportato da Corriere Romagna, il club romagnolo starebbe facendo i conti con una situazione economico-finanziaria delicata che potrebbe rendere necessaria la cessione di almeno due dei suoi talenti più preziosi entro la prima settimana di luglio.

I principali indiziati a lasciare il club sarebbero Tommaso Berti, Matteo Francesconi e Cristian Shpendi, con uno tra Berti e Shpendi che potrebbe salutare insieme a Francesconi.


Tra i profili più richiesti spicca Berti, autore di una stagione di alto livello in Serie B. Il centrocampista ha chiuso il campionato con 4 gol e 7 assist, confermandosi tra i migliori giovani del torneo. Il suo contributo offensivo è stato determinante, con ben 54 occasioni create per i compagni, dato che ne certifica la centralità nel gioco bianconero.

Sul giocatore si registrano gli interessamenti del Cagliari e di alcuni club esteri, mentre una possibile convocazione in nazionale maggiore potrebbe far crescere ulteriormente il suo valore di mercato. Il Cesena, intanto, riflette: la cessione di due gioielli del vivaio potrebbe rappresentare una scelta obbligata per riequilibrare i conti e garantire solidità al progetto tecnico per la prossima stagione.

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