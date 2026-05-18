Semifinale Playoff Serie B, tifoso del Palermo strappa il biglietto: la foto diventa virale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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La pesante sconfitta del Palermo contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B continua a lasciare strascichi anche sui social. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo il giro del web la foto di alcuni biglietti strappati per la gara di ritorno del “Renzo Barbera”, in programma mercoledì sera davanti a oltre 30mila spettatori.

L’immagine, condivisa rapidamente tra Facebook, Instagram e gruppi dedicati ai tifosi rosanero, mostrerebbe la reazione rabbiosa di un sostenitore del Palermo dopo il netto 3-0 subito al “Ceravolo” dalla squadra di Filippo Inzaghi. Tra i tagliandi strappati compaiono anche biglietti di Curva Nord Superiore acquistati per la semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.


Uno sfogo che racconta tutta la delusione di una parte della tifoseria rosanero dopo una delle peggiori prestazioni stagionali della squadra, travolta dai gol di Iemmello e Liberali nella notte del “Ceravolo”.

Nonostante il durissimo ko dell’andata, però, il “Renzo Barbera” si avvia comunque verso il tutto esaurito per la semifinale di ritorno playoff di Serie B. Palermo proverà infatti a ribaltare il 3-0 subito in Calabria, impresa difficilissima ma ancora possibile grazie al sostegno del pubblico rosanero.

La foto del biglietto strappato è così diventata simbolo del mix di rabbia, delusione e amarezza vissuto dai tifosi del Palermo dopo la disfatta contro il Catanzaro, a poche ore da una sfida che potrebbe decidere l’intera stagione dei rosanero.

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