Corriere dello Sport: “Inzaghi perde Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Spezia 1-0 (83) beruatto le douaron

Il clima attorno al Palermo resta pesantissimo dopo il crollo del “Ceravolo”, ma Filippo Inzaghi prova a tenere viva la speranza in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro. Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini racconta una squadra ferita nell’umore e nelle certezze, chiamata adesso a una rimonta difficilissima davanti a un “Renzo Barbera” sold out.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la fiducia nell’ambiente rosanero ha inevitabilmente subito un duro contraccolpo dopo il pesante 3-0 dell’andata, ma Inzaghi continua a mostrarsi combattivo e convinto della possibilità di ribaltare il risultato.


«È stata una serata storta, ma tre gol davanti al nostro pubblico possiamo farli. Dobbiamo crederci», ha dichiarato il tecnico rosanero, parole riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport all’indomani della disfatta del “Ceravolo”.

In vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B, però, il Palermo dovrà fare i conti anche con alcuni problemi di formazione. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, molto dipenderà dalle condizioni fisiche e mentali dei giocatori impiegati domenica sera contro il Catanzaro, apparsi in evidente difficoltà soprattutto sul piano nervoso.

La certezza, al momento, riguarda l’assenza di Le Douaron. L’attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo durante la gara del “Ceravolo” a causa di un problema muscolare e non riuscirà a recuperare per la sfida del “Barbera”.

Un’assenza pesante per il Palermo, che nella notte calabrese aveva già faticato enormemente a costruire occasioni offensive. Toccherà quindi a Inzaghi trovare nuove soluzioni per provare a riaprire una semifinale playoff di Serie B che, dopo l’andata, sembra fortemente indirizzata verso il Catanzaro.

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