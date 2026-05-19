Corriere dello Sport: “Monza-Juve Stabia, Bianco avverte: “Niente ossessioni”. Abate ci crede ancora”

Monza con il vantaggio del pronostico e del regolamento, Juve Stabia pronta a giocarsi tutto senza paura. La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B promette scintille all’U-Power Stadium, dove i brianzoli partiranno dal 2-2 conquistato al “Menti”, ma con la consapevolezza di non poter abbassare la guardia contro una squadra che all’andata ha dimostrato di poter mettere seriamente in difficoltà la corazzata lombarda.

Nel focus firmato da Adriano Ancona e Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, Paolo Bianco prova a tenere il Monza lontano dalla pressione eccessiva, puntando soprattutto sull’equilibrio mentale della squadra.





«Se vuoi qualcosa in maniera ossessiva, finisci per allontanarla», spiega il tecnico brianzolo, nel tentativo di evitare nervosismi in una sfida che vale l’accesso alla finale playoff.

Il Corriere dello Sport evidenzia però anche alcuni dati che preoccupano il Monza. I brianzoli non vincono da tre partite e hanno incassato sette reti nelle ultime tre gare, numeri insoliti per una squadra costruita per il salto in Serie A. Nonostante ciò, la squadra di Bianco continua a trovare risposte offensive importanti, soprattutto dai difensori: nelle ultime quattro partite sono arrivati gol da ben sei marcatori differenti.

Nel pezzo firmato da Adriano Ancona e Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport, Bianco torna anche sul discusso gesto di Delli Carri dopo il 2-2 del “Menti”.

«Non era certo rivolto ai tifosi stabiesi, ma si riferiva al fatto che il Monza ha attributi».

Sul piano tattico, restano ancora alcuni dubbi di formazione: in difesa è aperto il ballottaggio tra Lucchesi e Ravanelli, mentre in attacco Bianco deve scegliere tra Petagna e Mota Carvalho.

Dall’altra parte, il Corriere dello Sport racconta una Juve Stabia che arriva a Monza senza alcuna intenzione di accontentarsi. Ignazio Abate continua a credere nella possibilità dell’impresa e chiede alla squadra di affrontare la sfida con coraggio e personalità.

«L’andata ci ha dimostrato che siamo una squadra forte e che possiamo giocarcela fino in fondo».

L’allenatore gialloblù sa bene che servirà una prestazione perfetta per eliminare il Monza.

«Dovremo vincere contro una corazzata, in un campo dove non è semplice giocare».

Secondo Adriano Ancona e Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia riparte dalla convinzione di aver messo in difficoltà il Monza nella gara d’andata, prima del calo finale che ha permesso ai brianzoli di rimontare.

Abate non vuole però sentir parlare di stanchezza nonostante il percorso più lungo affrontato nei playoff.

«Per noi sarà la terza gara in una settimana, la seconda per il Monza. Anche i dati dicono che difficilmente arriva in fondo chi gioca dall’inizio dei playoff, ma i precedenti sono fatti per essere smentiti».

In difesa, per sostituire lo squalificato Diakitè, resta aperto il ballottaggio tra Varnier e Dalle Mura.

A spingere le Vespe ci saranno anche circa mille tifosi stabiesi pronti a invadere il settore ospiti dell’U-Power Stadium.

«Con l’aiuto dei nostri sostenitori che invaderanno Monza tenteremo di prolungare il nostro sogno».

Una semifinale apertissima, tra la pressione del Monza e l’entusiasmo di una Juve Stabia che continua a inseguire la favola Serie A.