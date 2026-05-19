Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, Aquilani ritrova anche la difesa: adesso i giallorossi sognano la finale”

Il Catanzaro arriva alla semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Palermo con entusiasmo, fiducia e numeri che confermano la crescita della squadra di Alberto Aquilani. Nel focus pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, viene evidenziato soprattutto il salto di qualità compiuto dai giallorossi sul piano difensivo dopo il netto 3-0 del “Ceravolo”.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la vittoria contro il Palermo ha restituito ad Aquilani una squadra finalmente solida anche dietro. Con il successo dell’andata, infatti, il portiere Pigliacelli ha raggiunto quota undici clean sheet stagionali, arrivando a due gare consecutive senza subire gol considerando anche il 3-0 rifilato all’Avellino nel turno preliminare playoff.





Nel focus della Gazzetta dello Sport viene sottolineato il rendimento del trio difensivo composto da Cassandro, Antonini e Brighenti. Una linea arretrata che aveva già esordito insieme proprio contro il Palermo nella gara di campionato disputata al “Ceravolo” e che nelle ultime uscite ha alzato sensibilmente il livello delle prestazioni.

Per la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro ha così interrotto una lunga serie negativa di dodici partite consecutive con almeno un gol subito, ritrovando equilibrio e compattezza proprio nel momento decisivo della stagione.

Se la difesa ha ritrovato solidità, l’attacco continua invece a mantenere una continuità impressionante. Il focus della Gazzetta dello Sport ricorda infatti che il Catanzaro è arrivato a diciannove partite consecutive con almeno una rete segnata, striscia aperta dalla trasferta di Bolzano a fine gennaio e impreziosita da quarantuno gol realizzati nel periodo.

Alberto Aquilani, inoltre, potrà preparare la sfida del “Renzo Barbera” praticamente con tutta la rosa a disposizione. L’unica assenza resta quella di Cisse, mentre non sembrano previsti particolari stravolgimenti di formazione dopo il successo dell’andata contro il Palermo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia infine come il Catanzaro raggiungerà Palermo nel pomeriggio tramite volo charter, ma senza il sostegno dei propri tifosi a causa del divieto di trasferta disposto anche per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B.