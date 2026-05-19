Mantova, occhi in casa Padova: Fortin e Silva nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Il Mantova inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione dopo la salvezza conquistata con relativa tranquillità. La società virgiliana è già al lavoro per costruire una rosa competitiva e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo direttore sportivo Brutti starebbe valutando due profili provenienti dal Padova.

Per la porta piace Mattia Fortin, giovane estremo difensore di proprietà del Lens, che potrebbe approdare in Lombardia per trovare maggiore spazio in Serie B.


Non solo: il Mantova segue con attenzione anche Jonathan Silva, trequartista dei biancoscudati e di proprietà del Torino. Il giocatore potrebbe restare in cadetteria e rappresenta un’idea concreta per rinforzare il reparto offensivo della squadra lombarda.

Nelle prossime settimane il club valuterà eventuali affondi per cercare di chiudere il doppio colpo dal Padova.

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