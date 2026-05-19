Gazzetta del Sud: “Catanzaro, la felicità abita qui. Che lezione al Palermo del City Group”

Catanzaro si gode la notte più bella della stagione, ma senza lasciarsi travolgere completamente dall’entusiasmo. Dopo il netto 3-0 rifilato al Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B, la città giallorossa si è risvegliata tra orgoglio, incredulità e quella prudenza quasi naturale che accompagna da sempre il tifo catanzarese. Nel focus pubblicato dalla Gazzetta del Sud viene raccontata l’atmosfera che si respira sui Tre Colli dopo il trionfo del “Ceravolo”.

Secondo la Gazzetta del Sud, il Catanzaro di Alberto Aquilani e Pietro Iemmello ha riacceso emozioni che riportano alla memoria i tempi del “Catanzaro più bello di sempre”. Domenica sera il “Ceravolo” ha fatto registrare il record stagionale di presenze con 12.942 spettatori, trascinando la squadra con una cornice di pubblico da grandi occasioni tra cori, coreografie e un tifo incessante per tutti i novanta minuti.





Nel focus della Gazzetta del Sud viene sottolineato anche il significato simbolico del percorso del Catanzaro. In un calcio sempre più dominato da fondi stranieri e grandi proprietà internazionali, la gestione della famiglia Noto rappresenta un modello costruito su programmazione, organizzazione e valorizzazione delle idee. Un aspetto reso ancora più evidente dalla netta vittoria contro il Palermo del City Group.

La Gazzetta del Sud racconta poi il clima vissuto in città nelle ore successive al successo contro il Palermo. Dal bar al supermercato, passando per farmacie e salumerie, il tema principale delle conversazioni è diventato inevitabilmente il 3-0 del “Ceravolo”. Eppure, accanto alla soddisfazione per la grande prova della squadra, prevalgono prudenza e scaramanzia.

Secondo la Gazzetta del Sud, il tifoso catanzarese vive infatti il momento con entusiasmo trattenuto, quasi sornione. Da una parte la consapevolezza di avere una squadra forte, giovane e organizzata, dall’altra la paura di lasciarsi andare troppo presto dopo le tante delusioni vissute nel passato.

Nel focus della Gazzetta del Sud emerge chiaramente come la città guardi già alla semifinale di ritorno del “Barbera” con enorme rispetto. Il 3-0 viene considerato un vantaggio importantissimo, ma non definitivo. E così ogni commento entusiastico viene immediatamente accompagnato da prudenza e realismo: il Palermo resta una squadra forte e il “Renzo Barbera” sarà un ambiente infuocato.

Per questo motivo, come racconta la Gazzetta del Sud, a Catanzaro si preferisce vivere l’attesa senza eccessi. Pochissime bandiere in giro per la città, pochi proclami e tanta concentrazione su una gara di ritorno che potrebbe regalare ai giallorossi una storica finale playoff di Serie B.