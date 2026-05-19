Gazzetta del Sud: “Catanzaro, numeri da grande squadra: il piano di Aquilani ha annullato il Palermo”

Il Catanzaro non ha risposto alle parole con altre parole, ma con una prestazione dominante. Dopo le dichiarazioni della vigilia di Filippo Inzaghi sui tredici punti di differenza accumulati in campionato, i giallorossi hanno ribaltato tutto sul campo, imponendosi 3-0 nella semifinale d’andata playoff di Serie B contro il Palermo. Nel focus pubblicato dalla Gazzetta del Sud emergono numeri e dettagli che certificano la superiorità della squadra di Alberto Aquilani al “Ceravolo”.

Secondo la Gazzetta del Sud, il Catanzaro ha dominato la partita sotto ogni aspetto. I dati Opta raccontano una gara praticamente perfetta: sei tiri in porta contro uno del Palermo, quattro grandi occasioni create a zero e appena 0,47 expected goals concessi ai rosanero. Il Palermo ha chiuso con un maggiore possesso palla, ma senza mai riuscire realmente a rendersi pericoloso.





Nel focus della Gazzetta del Sud viene evidenziata soprattutto l’efficacia verticale della squadra di Aquilani. Il Catanzaro ha saputo attaccare con rapidità, intensità e qualità, creando continuamente problemi alla difesa rosanero. I tre gol realizzati e le numerose occasioni costruite rappresentano il simbolo di una squadra capace di eseguire alla perfezione il piano preparato dal proprio allenatore.

La Gazzetta del Sud sottolinea anche il rendimento straordinario di diversi protagonisti giallorossi. Da Pontisso a Petriccione, passando per Liberali, Favasuli, Alesi e Pittarello, il Catanzaro ha offerto una prova collettiva di altissimo livello. Ma una menzione particolare viene riservata al reparto difensivo.

Nel focus della Gazzetta del Sud, infatti, viene esaltata la prestazione di Cassandro, Antonini e Brighenti. Cassandro è stato decisivo sia in fase offensiva che difensiva: splendido il cross per il gol dell’1-0 di Iemmello, un pallone perfetto che il capitano ha trasformato nel vantaggio dopo appena cinquanta secondi. Per il laterale giallorosso si tratta del terzo assist stagionale.

La Gazzetta del Sud si sofferma poi anche sulla prova di Antonini, autore di una marcatura praticamente perfetta su Pohjanpalo. Il bomber finlandese del Palermo, autore di 24 gol stagionali, è stato limitato a una sola conclusione innocua nell’arco dell’intera partita.

Intanto il Catanzaro continua a preparare la sfida di ritorno del “Renzo Barbera”. Come racconta la Gazzetta del Sud, la squadra è tornata subito al lavoro a Giovino tra terapie e scarico atletico, con il gruppo al completo. Prevista anche la partenza per Palermo in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B.