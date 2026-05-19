Palermo, Appuah saluta il Valenciennes: ora il ritorno in rosanero

Si è conclusa l’esperienza di Appuah al Valenciennes. L’attaccante di proprietà del Palermo ha chiuso la stagione in Francia con un bilancio di 4 gol e 1 assist in 28 presenze, salutando il club e i tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui social.

«Grazie per questa stagione. Vorrei ringraziare l’intero club, lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato dal mio arrivo», ha scritto l’attaccante, congedandosi dalla squadra francese.

Terminato il prestito, Appuah farà ora ritorno al Palermo, dove il club valuterà il suo futuro in vista della prossima stagione. Le prestazioni offerte al Valenciennes hanno comunque permesso al giocatore di accumulare esperienza e continuità, elementi che potrebbero rivelarsi utili nel suo percorso di crescita in rosanero.



