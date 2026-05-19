Palermo, Appuah saluta il Valenciennes: ora il ritorno in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
200ccbd2-d156-4eab-817b-af34e1d546cb

Si è conclusa l’esperienza di Appuah al Valenciennes. L’attaccante di proprietà del Palermo ha chiuso la stagione in Francia con un bilancio di 4 gol e 1 assist in 28 presenze, salutando il club e i tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui social.

«Grazie per questa stagione. Vorrei ringraziare l’intero club, lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato dal mio arrivo», ha scritto l’attaccante, congedandosi dalla squadra francese.

Terminato il prestito, Appuah farà ora ritorno al Palermo, dove il club valuterà il suo futuro in vista della prossima stagione. Le prestazioni offerte al Valenciennes hanno comunque permesso al giocatore di accumulare esperienza e continuità, elementi che potrebbero rivelarsi utili nel suo percorso di crescita in rosanero.


Altre notizie

penguin

Il Penguin su Palermo-Catanzaro: «Il 3-0 sarà difficile da ribaltare. Inzaghi si è sbilanciato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Empoli, Caserta verso la conferma: incontro decisivo in programma

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
fortin

Mantova, occhi in casa Padova: Fortin e Silva nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
caf78e1c-2b67-4156-844d-a283b77e5b2f

Palermo, ultima chiamata per la A: questa sera la carica dei tifosi all’NH Hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
e5122633-0bbe-4d10-8b08-33233a01b612

Athletic Palermo, il DG Perinetti: «Vogliamo continuare a crescere, l’esperienza di quest’anno ci aiuterà»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo catanzaro 1-2 (109) tifosi catanzaro ospiti

Palermo-Catanzaro, il Gos ufficializza la decisione: trasferta vietata ai tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
aquilani noto catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, numeri da grande squadra: il piano di Aquilani ha annullato il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Catanzaro Palermo 3-0 Playoff Serie B (8)

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, la felicità abita qui. Che lezione al Palermo del City Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo spezia (12) (3) inzaghi

Palermo, serve crederci

Rosario Di Stefano Maggio 19, 2026
Catanzaro Palermo 3-0 Playoff Serie B (13)

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, Aquilani ritrova anche la difesa: adesso i giallorossi sognano la finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, il 3-0 brucia. La spinta dei 30 mila per fare un miracolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (178) ceccaroni Santoro mendes le douaron

Modena, Santoro: «Dispiace per il finale, ma siamo cresciuti tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
penguin

Il Penguin su Palermo-Catanzaro: «Il 3-0 sarà difficile da ribaltare. Inzaghi si è sbilanciato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
200ccbd2-d156-4eab-817b-af34e1d546cb

Palermo, Appuah saluta il Valenciennes: ora il ritorno in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Empoli, Caserta verso la conferma: incontro decisivo in programma

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
fortin

Mantova, occhi in casa Padova: Fortin e Silva nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026