Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Barbera sarà una bolgia, questa squadra può farcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi continua a caricare l’ambiente rosanero alla vigilia della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro. Il tecnico del Palermo si aggrappa alle certezze costruite durante tutta la stagione e alla forza del “Renzo Barbera”, convinto che la squadra possa ancora ribaltare il pesante 3-0 dell’andata.

Nel corso della conferenza stampa, Inzaghi ha voluto ricordare il percorso compiuto dal Palermo durante il campionato: «Abbiamo bisogno innanzitutto delle certezze che ci ha dato questa stagione. I 72 punti li abbiamo fatti noi e non qualcun altro. In Serie B è un risultato molto importante».


L’allenatore rosanero ha poi sottolineato come il Palermo abbia già dimostrato più volte durante l’anno di poter vincere con largo margine davanti al proprio pubblico: «Tante partite le abbiamo vinte in casa anche con tre gol di scarto. Sappiamo come si fa».

Grande fiducia anche nell’apporto del “Barbera”, che si prepara a registrare oltre trentamila presenze per la semifinale playoff contro il Catanzaro: «Abbiamo uno stadio che nessuno ha. Sono sicuro che sarà una bolgia».

Inzaghi ha poi evidenziato il legame tra squadra e tifosi, annunciando anche la presenza dei sostenitori rosanero al centro sportivo per caricare il gruppo alla vigilia della gara: «Sono contento che stasera i tifosi verranno a caricarci. Domani la squadra butterà il cuore oltre l’ostacolo».

Infine, il tecnico del Palermo ha ribadito tutta la propria fiducia nella possibilità di compiere l’impresa: «Questa squadra può farcela, lo vedo negli occhi dei ragazzi. Sono convinto che tutto questo ci farà fare una grande gara».

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