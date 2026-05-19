Semifinale Playoff Serie B, Aquilani: «Rispettiamo il Palermo, servirà attenzione fino all’ultimo»

Il Catanzaro si prepara alla semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Palermo con entusiasmo, ma senza perdere lucidità. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, Alberto Aquilani ha presentato la sfida del “Renzo Barbera”, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione nonostante il prezioso 3-0 conquistato all’andata al “Ceravolo”.

Il tecnico del Catanzaro ha definito quella di domenica «una serata bella», sottolineando il valore dell’avversario e la qualità della prestazione offerta dai suoi giocatori. Allo stesso tempo, però, Aquilani ha ribadito come il discorso qualificazione sia ancora apertissimo: «Non è stato ancora fatto nulla. La qualificazione si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo».





Nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, Aquilani ha spiegato che la squadra ha saputo gestire bene anche l’entusiasmo nato dopo il successo contro il Palermo: «Abbiamo vissuto con felicità il post gara, ma già dal giorno successivo abbiamo ritrovato subito la giusta mentalità. Servirà un’altra prestazione di altissimo livello».

Per l’allenatore giallorosso saranno fondamentali soprattutto gli aspetti mentali: «Prima di tutto bisogna ricordare di non aver ancora raggiunto l’obiettivo. Serve rispetto per la forza del Palermo e capacità di leggere i momenti della partita, restando sempre dentro la gara».

Aquilani si aspetta un ambiente caldissimo al “Barbera”, spinto dall’entusiasmo dei tifosi rosanero: «Il Palermo avrà voglia di riscatto e il pubblico spingerà forte. Noi però dovremo pensare soprattutto alla nostra prestazione, affrontando la partita con lucidità anche nei momenti più delicati».

Infine, il tecnico del Catanzaro ha parlato anche della possibile stanchezza accumulata dopo le tante gare disputate nelle ultime settimane: «Qualche scoria fisica può esserci, ma partite di questo tipo ti danno energie extra. L’adrenalina e la posta in palio possono compensare tutto».