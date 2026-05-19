Palermo-Catanzaro, il Barbera prepara una grande coreografia: sui social spunta una prima anticipazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Sale l’attesa attorno alla semifinale di ritorno playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro e, mentre la squadra di Filippo Inzaghi prepara la sfida decisiva sul campo, anche il pubblico rosanero si muove per trasformare il “Renzo Barbera” in una bolgia.

Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un video che mostra una piccola anticipazione della possibile coreografia organizzata dai tifosi del Palermo per la sfida contro il Catanzaro. Nelle immagini si vedono centinaia di seggiolini dello stadio già allestiti con cartoncini e materiali rosanero, segnale evidente del lavoro che gli ultras stanno preparando in vista della gara di domani sera.


L’obiettivo è creare un’atmosfera da grandi occasioni per spingere il Palermo verso una rimonta che avrebbe del clamoroso dopo il 3-0 subito al “Ceravolo” nella semifinale d’andata playoff di Serie B.

Il “Barbera” viaggia verso il tutto esaurito, con oltre trentamila tifosi attesi sugli spalti. E proprio il pubblico rosanero vuole provare a recitare un ruolo fondamentale, trascinando la squadra dal primo all’ultimo minuto in una notte che può valere una stagione intera.

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