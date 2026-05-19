Catanzaro, rifinitura a Giovino prima della partenza per Palermo: Aquilani verso la conferma dell’undici titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Il Catanzaro ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura al centro sportivo di Giovino in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Palermo, in programma domani alle ore 20 allo stadio “Renzo Barbera”.

La squadra di Alberto Aquilani ha lavorato al completo in un clima di serenità, concentrazione e fiducia dopo il netto 3-0 conquistato domenica sera al “Ceravolo” nella gara d’andata. I giallorossi sono apparsi compatti e motivati durante le ultime prove tattiche prima della partenza per la Sicilia.


Dopo il pranzo, il Catanzaro partirà alla volta di Palermo, dove soggiornerà in una struttura alle porte del capoluogo siciliano in attesa della sfida decisiva contro i rosanero di Filippo Inzaghi.

Nelle prossime ore verrà diramata anche la lista dei convocati, mentre Alberto Aquilani parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia per presentare il match del “Barbera”.

Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto all’undici che ha dominato il Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B. L’unico vero dubbio riguarda il possibile ballottaggio tra Alesi e l’ex Di Francesco per una maglia dal primo minuto.

Il Catanzaro, forte del vantaggio maturato al “Ceravolo”, proverà a difendere il 3-0 dell’andata per conquistare una storica finale playoff.

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