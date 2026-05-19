Modena, Santoro: «Dispiace per il finale, ma siamo cresciuti tanto»

Il centrocampista del Modena Simone Santoro ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, soffermandosi sul percorso dei canarini e sul rammarico per il finale negativo.

In un’intervista riportata da Parlandodisport, Santoro ha sottolineato la crescita della squadra e l’unione del gruppo: «Si è creata una vera famiglia, un gruppo straordinario che ci ha permesso di superare anche i momenti difficili».

Il giocatore ha poi evidenziato l’importanza del traguardo playoff, indicando però obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro del club: «I playoff sono stati un traguardo importante, raro negli ultimi anni, ma devono tornare ad essere un’abitudine per una piazza così calorosa».





Non manca il rammarico per l’eliminazione: «Meritavamo un epilogo diverso e avevamo le possibilità per andare avanti». Infine, Santoro ha confermato la volontà di proseguire la sua avventura in gialloblù: «Ho rinnovato il contratto, qui c’è un progetto importante e sarei felice di continuare a vestire questi colori».