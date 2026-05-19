Catanzaro, diramata la lista dei convocati per il Palermo: Aquilani punta ancora sul gruppo del 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
aquilani inzaghi

Il Catanzaro ha ufficializzato la lista dei convocati per la semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Palermo, in programma domani sera alle ore 20 allo stadio “Renzo Barbera”. Dopo il netto 3-0 conquistato al “Ceravolo”, Alberto Aquilani si affida praticamente allo stesso gruppo che ha dominato la gara d’andata.

Nessuna particolare sorpresa nelle scelte del tecnico giallorosso, che ritrova un gruppo compatto e reduce da una prestazione di altissimo livello contro i rosanero. Presente naturalmente Pietro Iemmello, assoluto protagonista del primo atto della semifinale con una doppietta che ha indirizzato la sfida.


Tra i convocati figurano anche Liberali, autore del terzo gol all’andata, Pittarello, Pontisso, Petriccione e Pigliacelli, elementi chiave del Catanzaro che proverà a difendere il vantaggio conquistato davanti al proprio pubblico.

Aquilani potrà contare praticamente sull’intera rosa, con l’unica assenza già annunciata nelle scorse ore rappresentata da Cisse. Per il resto, il tecnico giallorosso sembra orientato a confermare gran parte dell’undici che domenica ha messo in enorme difficoltà il Palermo.

Ecco la lista completa dei convocati del Catanzaro per la sfida del “Barbera”.

Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli.

Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro.

Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Alesi, Rispoli, Buglio.

Attaccanti: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco.

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