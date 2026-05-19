Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Veniamo da una partita che purtroppo ha oscurato tutto. Dobbiamo essere bravi a far vedere…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi ha parlato anche delle possibili soluzioni offensive in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro. Il tecnico rosanero, alla vigilia della sfida del “Barbera”, ha sottolineato l’importanza di giocatori come Johnsen e Rui Modesto per tentare la rimonta dopo il 3-0 subito all’andata.

Inzaghi non ha voluto anticipare eventuali scelte di formazione, ma ha confermato che entrambi avranno un ruolo importante nella gara contro il Catanzaro: «Sicuramente saranno della partita. Sono giocatori di talento e domani abbiamo bisogno dei giocatori che abbiamo preso per risolvere questo tipo di partite».


Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Palermo è tornato anche sulle polemiche nate dopo il match del “Ceravolo”, chiarendo nuovamente la propria posizione: «Ognuno tira l’acqua al proprio mulino e gira le cose come vuole. Io ho parlato soltanto della mia squadra e ho avuto rispetto per il Catanzaro».

Inzaghi ha poi ribadito la fiducia nella possibilità di vedere una reazione immediata da parte dei rosanero davanti al pubblico del “Barbera”: «Per fortuna il calcio ci regala subito la possibilità di rifarci. Sono convinto che la squadra farà una grande partita».

Il tecnico rosanero ha anche analizzato il momento difensivo vissuto dal Palermo nelle ultime settimane: «Ultimamente abbiamo preso qualche gol di troppo, ma questa squadra è stata una delle migliori difese del campionato. Dobbiamo ricordarci quello che abbiamo fatto».

Infine, Inzaghi ha chiesto ai suoi giocatori di cancellare la brutta prova di Catanzaro attraverso una prestazione all’altezza della stagione disputata: «Veniamo da una partita che purtroppo ha oscurato tutto. Dobbiamo essere bravi a far vedere quello che eravamo stati capaci di fare fino alla gara di Catanzaro».

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