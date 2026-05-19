Cassano si scaglia ancora contro Filippo Inzaghi a Viva El Futbol: «Osannato per amicizia»

Durante la trasmissione “Viva El Futbol”, l’ex calciatore ed opinionista, Antonio Cassano, ha nuovamente attaccato l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra al Milan.

«Ci sono allenatori osannati solo ed esclusivamente per amicizia come: Massimiliano Allegri, Jose Mourinho ed i fratelli Inzaghi, Filippo anche da calciatore» ha dichiarato.





Dichiarazioni forti quelle di Cassano, che attacca ferocemente: «Questi personaggi qua saranno almeno una decina. Sono allenatori scarsi, scarsi, scarsi e vengono sempre coperti. Non capisco che cosa lascino al calcio».