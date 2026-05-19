Pescara, il Modena ci prova per Olzer: in uscita anche Di Nardo, Letizia e Faraoni

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Olzer

Pessima stagione per il Pescara, che ha terminato il campionato in ultima posizione in classifica, retrocedendo in Serie C. Gli adriatici dovranno adesso faticare per trattenere i loro migliori giocatori, che hanno attirato l’attenzione di varie squadre.

Infatti secondo quanto riportato da “Il Centro”, il Modena avrebbe messo nel mirino Giacomo Olzer. Il trequartista, classe 2001, sarebbe orientato a lasciare i delfini dopo una stagione complicata. Il Pescara potrebbe salutare anche il centravanti Antonio Di Nardo, reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera.


Inoltre, sul piede di partenza anche Gaetano Letizia e Davide Faraoni, entrambi alla ricerca di una nuova sistemazione per proseguire la propria carriera lontano dall’Abruzzo.

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