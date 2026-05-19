Playoff Serie B: Cutrone manda il Monza in finale, Juve Stabia battuta 2-1
Riesce a raggiungere la finale dei playoff di Serie B il Monza. Dopo il pareggio del match d’andata per 2-2, i brianzoli pareggiano 1-1 la semifinale di ritorno contro la Juve Stabia, passando il turno grazie al miglior posizionamento in classifica nel corso della regular season.
Iniziano meglio l’incontro i brianzoli, che al 2′ hanno subito la prima occasione per sbloccare il risultato con un colpo di testa di Colpani che termina di poco a lato. Dieci minuti i padroni di casa firmano la rete del vantaggio grazie al tap-in vincente di Dany Mota: l’arbitro annulla però il gol per posizione di fuorigioco.
Nella ripresa inizia a faticare la Juve Stabia. Al 69′ i biancorossi vanno vicini al gol del vantaggio con Cutrone che con una forte conclusione guadagna il corner. Continua ad attaccare il Monza, trovando al 85′ la rete del vantaggio: nuovamente il numero 10, che salta con un colpo di suola l’estremo difensore avversario e conclude in rete, battendo Confente e firmando l’1-0.
Le vespe, però, non mollano, spingendo alla ricerca del pari, che arriva al 90′: Rares Burnete riceve da Gabrielloni, punta la porta avversaria e scaglia una conclusione violenta che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Nel finale gli uomini di Abate provano il forcing finale alla ricerca la rete decisiva, ma i brianzoli in contropiede riescono a trovare il gol vittoria con Cutrone, qualificandosi per la finale dei playoff di Serie B.