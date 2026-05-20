Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta sul tridente offensivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (31) pohjanpalo johnsen ceccaroni

Il Palermo si prepara alla notte più importante della stagione affidandosi a un assetto offensivo per tentare la rimonta contro il Catanzaro. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Pohjanpalo riferimento centrale supportato da Le Douaron, Palumbo e Johnsen sulla trequarti.

In difesa spazio a Joronen tra i pali, con Rui Modesto, Bani, Ceccaroni e Augello davanti al portiere finlandese. In mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e intensità in una partita da giocare costantemente in proiezione offensiva.


Il Catanzaro di Aquilani, invece, dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1 che ha già creato grandi difficoltà ai rosanero nella gara d’andata. Davanti a Pigliacelli agiranno Brighenti, Antonini e Cassandro, mentre sulle corsie ci saranno Alesi e Favasuli. In mediana spazio a Petriccione e Pontisso, con Iemmello e Liberali alle spalle di Pittarello.

Al “Renzo Barbera” servirà una prestazione perfetta per ribaltare il pesante 3-0 dell’andata. Il Palermo proverà ad aggredire subito la partita sfruttando la spinta del pubblico, mentre il Catanzaro cercherà di colpire in ripartenza facendo leva sulla qualità offensiva dei suoi uomini più tecnici.

PALERMO (4-2-3-1):
Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1):
Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Alesi, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Iemmello, Liberali; Pittarello.
Allenatore: Aquilani.

Arbitro:
Marcenaro di Genova.

Stadio:
Renzo Barbera.

Ore:
20:00.

Diretta TV:
DAZN, Prime Video.

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