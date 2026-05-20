Tuttosport: “Inzaghi: «Sì, Palermo l’impresa è possibile»”

Oltre 30 mila tifosi rosanero proveranno a trascinare il Palermo verso una rimonta che avrebbe del clamoroso. Come racconta Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi è chiamata a ribaltare il pesante 3-0 subito al “Ceravolo” contro il Catanzaro per conquistare la finale playoff di Serie B. Un’impresa che nei playoff cadetti non ha precedenti, ma che il popolo rosanero continua a sperare possa trasformarsi in realtà.

Secondo quanto evidenzia Tuttosport, a rendere ancora più sorprendente la situazione è il percorso stagionale del Palermo, considerato a inizio anno una delle grandi favorite per la promozione diretta. Invece, la squadra di Inzaghi si ritrova costretta a rincorrere dopo quella che viene definita una vera “Caporetto” sportiva nella gara d’andata.





Il regolamento, però, lascia ancora aperto uno spiraglio. Come sottolinea Tuttosport, al Palermo basterebbe vincere con tre gol di scarto per qualificarsi alla finale grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la regular season: quarto posto per i rosanero contro il quinto del Catanzaro, con ben 13 punti di vantaggio in classifica. Una situazione che mantiene viva la speranza del Barbera.

La partita del “Ceravolo”, però, ha evidenziato tutta la forza della squadra di Aquilani. Tuttosport sottolinea come il Catanzaro sia apparso superiore sotto diversi aspetti, giocando con intensità, qualità e grande lucidità. E anche nella gara di ritorno i calabresi non sembrano intenzionati a cambiare atteggiamento. Lo ha confermato Iemmello, leader offensivo dei giallorossi: “Non andremo a Palermo per mettere il pullman davanti alla porta”.

Il Catanzaro proverà dunque a colpire subito per spegnere immediatamente le speranze rosanero, anche ricordando quanto accaduto all’andata, quando dopo appena un quarto d’ora la squadra di Aquilani era già avanti di due reti. Stavolta, però, il Palermo potrà contare sulla spinta del proprio pubblico e su un Barbera che si preannuncia infuocato anche grazie all’assenza dei tifosi ospiti, fermati dal divieto disposto dagli organi di sicurezza.

Tuttosport riporta anche le parole prudenti di Aquilani alla vigilia della sfida: “Non è stato ancora fatto nulla. La qualificazione si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un’impresa che va ancora completata”. Il tecnico giallorosso ha poi chiesto ai suoi “attenzione, umiltà e fame” per affrontare una partita che considera ancora apertissima.

Dall’altra parte Inzaghi continua invece ad alimentare la fiducia del gruppo e dell’ambiente: “Ci piacerebbe fare quest’impresa per la nostra gente. In casa abbiamo fatto due 5-0 e due 3-0, il nostro stadio è qualcosa di magico”. Come evidenzia ancora Tuttosport, il tecnico rosanero si affida alla spinta del Barbera e alla voglia di rivalsa della squadra per provare a riscrivere la storia dei playoff di Serie B.

Resta infine il dubbio legato alle condizioni di Bani, che verrà valutato fino all’ultimo prima della scelta definitiva sulla formazione titolare.