Pedullà: “Avellino, D’Angelo resta in pole: incontro positivo con il club”
L’Avellino accelera per scegliere il nuovo allenatore in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo il campionato positivo appena concluso, il club irpino vuole affidarsi a un profilo di esperienza e qualità per consolidare il progetto tecnico e alzare ulteriormente l’asticella.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, Luca D’Angelo resta il nome in cima alla lista della dirigenza biancoverde. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un incontro considerato positivo tra le parti, segnale importante all’interno di una trattativa che potrebbe entrare presto nel vivo.
Come spiegato ancora da Alfredo Pedullà, non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma i margini per arrivare fino in fondo vengono considerati concreti. Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo aggiornamento tra il tecnico e il club campano.
Nel focus di Alfredo Pedullà viene sottolineato come D’Angelo rappresenti la prima scelta dell’Avellino grazie al suo profilo esperto e alla capacità dimostrata negli ultimi anni di lavorare bene in contesti ambiziosi e competitivi.
Resta comunque viva anche la candidatura di Michele Mignani, altro allenatore apprezzato dalla società irpina. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, la mini lista del club vedrebbe proprio D’Angelo davanti a tutti nelle gerarchie attuali.
L’Avellino punta quindi a chiudere presto il dossier panchina per programmare con anticipo mercato e preparazione estiva, cercando continuità dopo una stagione che ha lasciato segnali incoraggianti.