Di Marzio: “Venezia, Doumbia verso l’addio. Dirigenti Sporting in arrivo in Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Importanti movimenti di mercato attorno a Venezia e al talento Doumbia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, dirigenti dello Sporting Clube de Portugal sarebbero in arrivo in Italia per accelerare l’operazione legata al giocatore arancioneroverde.

Il club portoghese avrebbe deciso di muoversi concretamente per anticipare la concorrenza del Sport Lisboa e Benfica e di alcune società di Premier League, anch’esse interessate al profilo del centrocampista.


La presenza dei dirigenti dello Sporting in Italia conferma come la trattativa possa entrare presto nel vivo, con il Venezia che si prepara a gestire uno dei nomi più caldi del proprio mercato estivo.

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