Elezioni FIGC, Chiellini e Marotta si candidano come Consiglieri Federali

Dopo il deposito delle candidatura di Abete e Malagò per la presidenza della FIGC, sono state rese note anche le candidature per la carica di Consigliere Federale.

Come reso noto dalla federazione tramite un comunicato, spiccano due nomi in particolare, quello di Giorgio Chiellini (dirigente della Juventus) e Giuseppe Marotta, attuale presidente dell’Inter. I due hanno avanzato la loro richiesta in rappresentanza della Lega Calcio Serie A. Insieme a loro è stata ammessa anche la candidatura di Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese.



