Scandalo “Spy-gate” in Inghilterra: finale playoff di Championship a rischio posticipo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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Uno scandalo inaspettato quello che sta colpendo il calcio inglese negli ultimi giorni. La vicenda vede protagonista il Southampton, finalista dei playoff di Championship dove affronterà l’Hull City.

Il caso, soprannominato “Spy-gate”, rischierebbe di far slittare la finale di playoff della Serie B inglese. Nello specifico, il Southampton sarebbe accusato di aver filmato gli allenamenti del Middlesbrough, avversario affrontato in semifinale. Una commissione disciplinare esaminerà l’accaduto nei prossimi giorni e prenderà una decisione entro il 19 maggio.


L’obiettivo della federazione inglese sarebbe quello di non posticipare il match. La finale dovrebbe tenersi il 23 maggio alle ore 16:30, ma resta però ancora in dubbio la data definitiva.

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