Serie A, il colpo grosso si chiama Lookman | A gennaio addio Atalanta: cambia maglia per vincere il Tricolore

Si potrebbero aprire nuovi orizzonti.

Ademola Lookman torna protagonista, ma il suo futuro all’Atalanta resta incerto. L’attaccante nigeriano, autore di una prova altalenante a Marsiglia, continua a vivere un periodo complesso, tra momenti di nervosismo e voglia di riscatto. Già contro il Torino aveva mostrato segni di frustrazione: non verso Juric, ma verso sé stesso. L’anno scorso, dopo poche partite, aveva già inciso con 3 gol e 3 assist; oggi è fermo a una sola rete, quella segnata al Milan il 28 ottobre. Un gol liberatorio, festeggiato da tutto il Gewiss Stadium, che sembrava aver ricucito il legame con i tifosi e riaperto un nuovo capitolo.

Tuttavia, l’episodio dell’ultima partita ha riportato a galla vecchie tensioni. Lookman è insoddisfatto della propria condizione fisica e mentale: vuole incidere di più, ma fatica a ritrovare la brillantezza che lo aveva reso decisivo nella scorsa stagione. Juric, che l’ha sempre difeso e spronato, è rimasto spiazzato dalla reazione del giocatore. Nonostante la fiducia del tecnico, che gli ha affidato il ruolo di prima punta accanto a De Ketelaere, il nigeriano sembra non sentirsi pienamente al centro del progetto.

La sensazione è che Lookman stia vivendo una fase di transizione. Le sue qualità non sono in discussione — dribbling, velocità e imprevedibilità restano intatte — ma la voglia di maggiore spazio e riconoscimento potrebbe spingerlo altrove. Gennaio si avvicina e il mercato può riaprire scenari inattesi.

Il contratto scade nel 2027, ma il rinnovo appare complicato dopo le tensioni estive. L’Atalanta valuta il suo cartellino oltre i 50 milioni, ma le difficoltà attuali e la Coppa d’Africa alle porte potrebbero cambiare le carte in tavola. Il suo futuro dipenderà dalle prossime prestazioni: Lookman deve tornare decisivo per sé e per la squadra, se vuole scrivere ancora pagine importanti in nerazzurro.

Lookman, suggestione da big

L’ipotesi di un futuro di Ademola Lookman in una grande del calcio italiano stuzzica la fantasia dei tifosi. Il nigeriano, oggi all’Atalanta, potrebbe rappresentare un innesto prezioso per club come Inter o Milan, alla ricerca di alternative di qualità in attacco.

La sua rapidità, la capacità di puntare l’uomo e la duttilità tattica lo rendono un profilo ideale per arricchire il reparto offensivo di una squadra in lotta per lo Scudetto. Per ora si tratta soltanto di suggestioni di mercato, ma la sensazione è che Lookman stia vivendo una fase in cui il salto di qualità potrebbe diventare naturale.

Un talento in cerca di consacrazione

In un contesto competitivo come quello delle big, Lookman potrebbe ritrovare stimoli e continuità. All’Inter si integrerebbe bene nell’attacco di Chivu, mentre al Milan, con il gioco verticale di Allegri, avrebbe la possibilità di sfruttare al meglio la sua esplosività.

Tuttavia, l’approdo in una grande comporterebbe anche nuove pressioni e la necessità di confermare il suo valore ad alti livelli. Per ora resta un’ipotesi, ma se nelle prossime settimane il nigeriano tornerà decisivo con l’Atalanta, le voci potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto.