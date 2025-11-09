Napoli, trovato il sostituto di De Bruyne | Arriva da una diretta rivale: offerta, trattativa e accordo

Il Napoli si sta già muovendo.

L’assenza di Kevin De Bruyne si sta rivelando molto più pesante del previsto. Antonio Conte lo aveva detto subito dopo l’infortunio del belga, ironizzando su chi considerava il suo stop un “vantaggio”. Da allora, il campo gli ha dato ragione: solo un gol nelle tre gare giocate senza di lui, segno evidente di quanto il talento e la visione di gioco dell’ex City incidessero sul rendimento offensivo del Napoli. In appena quattordici partite stagionali, De Bruyne aveva già partecipato a sei reti tra gol e assist, contribuendo al 30% delle marcature complessive: un leader silenzioso, capace di elevare il livello tecnico e mentale della squadra.

Conte sa di doverne fare a meno almeno fino a febbraio, ma non cerca alibi. Il ritorno al 4-3-3 non ha ancora dato i risultati sperati, come mostrato dalla sfida di Champions contro l’Eintracht. L’obiettivo è ritrovare fluidità e soluzioni diverse: Hojlund deve essere più aggressivo e partecipare alla manovra, mentre Lucca dovrà accelerare il processo d’integrazione. Tra i possibili protagonisti del rilancio c’è Elmas, che in passato ha dimostrato di poter incidere anche da esterno offensivo.

Il centrocampo ha già dato segnali incoraggianti con i gol di Anguissa e McTominay, ma ora tocca agli esterni offensivi alzare il livello: Politano, Neres e Lang devono iniziare a colpire. Il Napoli resta comunque il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo all’Inter, ma Conte pretende di più.

Per l’allenatore azzurro non esistono scorciatoie: solo attraverso il lavoro quotidiano e la crescita dei meccanismi offensivi si potrà colmare il vuoto lasciato da De Bruyne. Senza il suo faro tecnico, il Napoli è chiamato a ritrovare fiducia e continuità, perché la stagione è ancora lunga e le ambizioni restano intatte.

Nuova idea per il centrocampo

Nelle ultime ore il nome di Lorenzo Pellegrini è stato accostato al Napoli. Si tratta, al momento, soltanto di indiscrezioni, ma l’ipotesi non appare del tutto irrealistica. Il capitano della Roma sta vivendo una stagione complessa, segnata da infortuni e da un rendimento altalenante, e potrebbe valutare nuove prospettive per rilanciarsi.

Antonio Conte, alla ricerca di qualità e leadership in mezzo al campo, avrebbe individuato proprio in lui un profilo ideale per completare il reparto.

Un possibile affare per gennaio

La finestra invernale di mercato potrebbe aprire uno spiraglio per una trattativa, sebbene non semplice. Il contratto di Pellegrini con la Roma è lungo e il suo legame con la maglia giallorossa resta forte, ma nel calcio nulla è impossibile quando si incrociano esigenze tecniche e motivazioni personali.

A Napoli troverebbe un progetto ambizioso e un allenatore che sa valorizzare i giocatori di personalità. Per ora resta solo un’idea, ma l’interesse azzurro è un segnale chiaro: Conte vuole rinforzi pronti subito, capaci di alzare il livello della squadra nella corsa ai vertici della Serie A. Le prossime settimane diranno se la suggestione Pellegrini potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.