Elezioni FIGC, Malagò: «Candidatura nata da una richiesta forte e compatta»

In occasione del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, ha parlato alla stampa Giovanni Malagò in merito alla sua candidatura alla presidenza FIGC.

«Io mi sento solo come una persona che è stata chiamata da soggetti diversi, importanti, insolitamente compatti, molto insolitamente compatti, che mi hanno chiesto di candidarmi – ha spiegato Malagò -. Credo che non sia mai successo nella storia del calcio una cosa del genere»





Malagò ha poi proseguito: «Non lo dico in un modo polemico ma in modo importante e propositivo, un dato di fatto che non mi sembra trascurabile, tanto è vero che all’inizio c’erano molte riflessioni e perplessità, ma in virtù proprio di questa loro affettuosa convinzione, ho deciso di candidarmi»

E alla domanda se, secondo lui, la Serie A possa, sul fronte dei diritti tv, riuscire ad aumentare gli incassi: «Se rispondo no, già azzero un pezzo di speranze. Se rispondo sì, scusi se lo dico, forse non sono realista»