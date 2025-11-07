Operazione immediata: il centrocampista svizzero si ferma di nuovo | E’ una maledizione

Un brutto infortunio, che rischia di rovinare tutto.

Gli infortuni rappresentano uno degli ostacoli più temuti nella carriera di un calciatore. Possono arrivare in qualsiasi momento, anche nel periodo di massima forma, e compromettere non solo la stagione ma l’intero percorso professionale. Una semplice lesione muscolare può diventare un problema cronico se non curata adeguatamente, mentre una frattura o la rottura di un legamento può richiedere mesi di stop e mettere a dura prova la fiducia del giocatore nelle proprie capacità fisiche.

L’aspetto più delicato riguarda la perdita di ritmo e condizione. Restare lontani dal campo per settimane o mesi significa dover ricostruire la forma fisica e mentale, spesso in un contesto in cui la squadra e gli avversari non si fermano. Al rientro, molti calciatori faticano a ritrovare automatismi e sicurezza nei contrasti, temendo inconsciamente una ricaduta che possa riportarli in infermeria.

C’è poi l’impatto psicologico. L’infortunio mina l’autostima, crea frustrazione e può generare un senso di isolamento. Alcuni atleti, dopo lunghe riabilitazioni, non riescono più a tornare ai livelli precedenti e devono reinventarsi, magari cambiando ruolo o adattando il proprio stile di gioco a nuove limitazioni fisiche.

Gli infortuni incidono anche sulle scelte dei club e delle nazionali. Un calciatore spesso infortunato diventa un investimento rischioso, e questo può ridurre opportunità contrattuali o convocazioni importanti. In uno sport dove la continuità è tutto, la salute fisica resta la base su cui si costruisce ogni grande carriera.

Intervento riuscito per Freuler

Remo Freuler è stato operato con successo dopo la frattura scomposta della clavicola destra riportata nei giorni scorsi. L’intervento di stabilizzazione chirurgica è stato eseguito questa mattina dall’equipe del professor Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo.

L’operazione è perfettamente riuscita e il centrocampista svizzero resterà sotto osservazione per alcuni giorni prima di poter lasciare la clinica.

Tempi di recupero da valutare

Conclusa la fase post-operatoria, Freuler inizierà un percorso di riabilitazione personalizzato che comprenderà terapie e monitoraggi costanti per valutare l’evoluzione della guarigione. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che i tempi di recupero saranno stabiliti solo dopo le prime settimane di fisioterapia.

L’obiettivo è consentirgli un pieno recupero fisico senza rischi di ricadute.