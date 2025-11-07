Serie B: Spezia e Bari si dividono la posta, al Picco termina 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

 

I liguri reagiscono dopo lo svantaggio iniziale e resistono per un tempo intero in inferiorità numerica. Paura sugli spalti per un tifoso caduto nel fossato. Partita intensa e piena di episodi quella andata in scena al “Picco”, dove Spezia e Bari si dividono la posta con un 1-1 che lascia qualche rimpianto a entrambe.

Il Bari parte meglio e al 7’ trova il vantaggio con Gytkjær, abile a insaccare di testa sul corner di Verreth. Lo Spezia reagisce con carattere e al 36’ pareggia con Kouda, bravo a sfruttare l’assist di Vlahovic e battere Cerofolini di piatto destro. Ma proprio l’autore del gol diventa protagonista in negativo pochi minuti dopo: doppia ammonizione ed espulsione al 42’, lasciando i liguri in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa la squadra di Donadoni tiene bene il campo e sfiora più volte il vantaggio con Di Serio e Vlahovic, mentre il Bari fatica a concretizzare il proprio possesso palla.
La gara è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un incidente sugli spalti, con un tifoso caduto nel fossato: attimi di paura ma poi la partita è ripresa regolarmente.

Nel lungo recupero finale (ben dieci minuti), nessuna delle due formazioni riesce a trovare la zampata decisiva.
Lo Spezia esce tra gli applausi per la grinta mostrata in dieci, mentre il Bari deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria esterna.

Modena – 24

Monza – 23

Frosinone – 21

Cesena – 20

Palermo – 19

Venezia – 16

Avellino – 16

Catanzaro – 15

Reggiana – 15

Carrarese – 14

Padova – 14

Juve Stabia – 14

Bari – 13

Entella – 13

Südtirol – 11

Empoli – 11

Spezia – 8

Pescara – 8

Mantova – 8

Sampdoria – 7

