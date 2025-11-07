Serie C Girone C, Cavese inarrestabile: travolto il Potenza per 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Termina il match di Serie C Girone C tra Cavese e Potenza.

Dominio assoluto della Cavese che regola il Potenza con un netto 3-0. I padroni di casa sbloccano il risultato al 17’ con Fusco, poi al 26’ un’autorete sfortunata di Alastra regala il raddoppio ai campani. Nella ripresa la squadra di casa continua a spingere e trova il tris definitivo al 63’ con Sorrentino, abile a insaccare di testa. Con questa vittoria, la Cavese consolida la propria posizione nei piani alti del Girone C e conferma un momento di forma eccellente davanti al proprio pubblico.

Salernitana – 26

Catania – 25

Benevento – 23

Monopoli – 21

Cosenza – 20

Casarano – 18

Casertana – 18

Crotone – 17

Atalanta U23 – 17

Potenza – 16

Altamura – 15

Cavese – 15

Trapani – 14

Latina – 14

Sorrento – 13

Giugliano – 12

Picerno – 10

Audace Cerignola – 10

Foggia – 10

Siracusa – 6

