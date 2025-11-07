Serie C Girone C, Cavese inarrestabile: travolto il Potenza per 3-0. La classifica aggiornata
Termina il match di Serie C Girone C tra Cavese e Potenza.
Dominio assoluto della Cavese che regola il Potenza con un netto 3-0. I padroni di casa sbloccano il risultato al 17’ con Fusco, poi al 26’ un’autorete sfortunata di Alastra regala il raddoppio ai campani. Nella ripresa la squadra di casa continua a spingere e trova il tris definitivo al 63’ con Sorrentino, abile a insaccare di testa. Con questa vittoria, la Cavese consolida la propria posizione nei piani alti del Girone C e conferma un momento di forma eccellente davanti al proprio pubblico.
Salernitana – 26
Catania – 25
Benevento – 23
Monopoli – 21
Cosenza – 20
Casarano – 18
Casertana – 18
Crotone – 17
Atalanta U23 – 17
Potenza – 16
Altamura – 15
Cavese – 15
Trapani – 14
Latina – 14
Sorrento – 13
Giugliano – 12
Picerno – 10
Audace Cerignola – 10
Foggia – 10
Siracusa – 6