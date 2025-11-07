Serie C Girone B: pareggi e rimpianti: Ascoli e Campobasso si fanno raggiungere nel finale. La classifica aggiornata
Terminano le gare del Girone B di Serie C.
Allo stadio “Del Duca” l’Ascoli parte forte e sblocca il match al 4’ con Milanese, ma al 32’ Carraro ristabilisce la parità per il Gubbio con un gran destro dal limite. Nella ripresa i ritmi calano e il punteggio non cambia: 1-1 finale che lascia un po’ di amarezza ai bianconeri.
Stesso copione a Campobasso: i molisani passano avanti al 79’ grazie al guizzo di Gala, ma nel recupero (90’+1’) Eusepi trova il pareggio per la Sambenedettese, regalando ai rossoblù un punto prezioso e togliendo la vittoria ai padroni di casa proprio sul filo di lana.
Arezzo – 31
Ravenna – 30
Ascoli – 28
Forlì – 20
Guidonia – 20
Ternana – 19
Gubbio – 18
Carpi – 18
Campobasso – 17
Vis Pesaro – 16
Pineto – 16
Sambenedettese – 15
Pianese – 14
Juventus U23 – 14
Pontedera – 11
Bra – 10
Livorno – 10
Perugia – 7
Torres – 7
Rimini – 7