Serie C Girone B: pareggi e rimpianti: Ascoli e Campobasso si fanno raggiungere nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Terminano le gare del Girone B di Serie C.

Allo stadio “Del Duca” l’Ascoli parte forte e sblocca il match al 4’ con Milanese, ma al 32’ Carraro ristabilisce la parità per il Gubbio con un gran destro dal limite. Nella ripresa i ritmi calano e il punteggio non cambia: 1-1 finale che lascia un po’ di amarezza ai bianconeri.

Stesso copione a Campobasso: i molisani passano avanti al 79’ grazie al guizzo di Gala, ma nel recupero (90’+1’) Eusepi trova il pareggio per la Sambenedettese, regalando ai rossoblù un punto prezioso e togliendo la vittoria ai padroni di casa proprio sul filo di lana.

Arezzo – 31

Ravenna – 30

Ascoli – 28

Forlì – 20

Guidonia – 20

Ternana – 19

Gubbio – 18

Carpi – 18

Campobasso – 17

Vis Pesaro – 16

Pineto – 16

Sambenedettese – 15

Pianese – 14

Juventus U23 – 14

Pontedera – 11

Bra – 10

Livorno – 10

Perugia – 7

Torres – 7

Rimini – 7

