Serie A, Toure decide il match: Pisa batte la Cremonese 1-0. La classifica aggiornata

I nerazzurri tornano alla vittoria grazie a un colpo di testa di Idrissa Toure. Traversa di Vazquez e grandi parate di Semper negano il pari ai grigiorossi.

Vittoria preziosa per il Pisa, che supera di misura la Cremonese all’Arena Garibaldi nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La partita, intensa e ricca di occasioni, si decide al 75’ con il gol di Idrissa Toure, bravo a farsi trovare pronto sotto porta sul preciso cross di Matteo Tramoni, infilando di testa alle spalle di Audero per l’1-0 decisivo.

Prima del vantaggio, la Cremonese aveva sprecato tanto: Vazquez ha colpito una traversa clamorosa, mentre Vardy e Baschirotto si sono visti respingere le loro conclusioni da un ottimo Semper, decisivo in più di un’occasione.

Il Pisa ha mostrato carattere e organizzazione, contenendo bene il forcing finale degli ospiti e sfiorando il raddoppio con Nzola, protagonista di una prestazione generosa.

Nel finale nervi tesi e diversi ammoniti, ma il risultato non cambia: il Pisa conquista tre punti d’oro che lo rilanciano in classifica, mentre la Cremonese resta a secco e dovrà riflettere sulle troppe occasioni mancate.

Napoli – 22

Inter – 21

Milan – 21

Roma – 21

Bologna – 18

Juventus – 18

Como – 17

Lazio – 15

Udinese – 15

Cremonese – 14

Atalanta – 13

Sassuolo – 13

Torino – 13

Cagliari – 9

Lecce – 9

Pisa – 9

Parma – 7

Genoa – 6

Verona – 5

Fiorentina – 4