Catania, si ferma Corbari: playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
trapani-catania-1-1-corbari

Arrivano notizie negative dall’infermeria del Catania. Dopo aver lasciato anzitempo il campo nello scorso match contro il Potenza, gli esami hanno evidenziato per Andrea Corbari una lesione distrattiva della fascia plantare.

A renderlo noto sono stati i siciliani attraverso un comunicato ufficiale. Oltre l’ultima giornata di regular season, Corbari salterà probabilmente anche i playoff, ma è già scattato l’iter di recupero, che lo riporterà in campo.


Questo il comunicato della società:

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Andrea Corbari, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. L’atleta ha già intrapreso il percorso di recupero”.

Altre notizie

top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
antonini trapani

Trapani, retrocessione in Serie D: il CONI respinge il ricorso, pesa la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
images

Caos Monopoli-Foggia: arrestati tre ultras

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
l113635115208_tml324993529601_249105241301_1776634440227940

Foggia, arriva la decisione del giudice sportivo: quattro gare casalinghe a porte chiuse

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Caos in Monopoli-Foggia, i due club dopo l’accaduto: “Fatto grave che non ci rappresenta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
images

Sind. Barletta dopo la C: «Auguro al Bari di retrocedere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani in D, furia Antonini: «Dobbiamo riavere quello che ci hanno tolto, siamo stati tutti truffati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
potenza

Serie C Girone C: Trapani sconfitto a Cosenza e retrocesso in D. Siracusa e Catania pareggiano contro Cavese e Potenza. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
675617082_2085692938887288_595539729314846778_n

Serie C Girone C: i risultati parziali dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
671592592_35008038895508628_8196291115796591364_n

Folgore Caratese, festa grande: la squadra di Criscitiello vola in Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
bandecchi

Ternana, il sindaco Bandecchi: «Il club è salvo, abbiamo zittito tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

trapani-catania-1-1-corbari

Catania, si ferma Corbari: playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
ternana palermo 1-1 (28) tifosi settore ospiti

Reggiana-Palermo, si va verso i diecimila spettatori: venduti 1447 biglietti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Bovo: «Al Barbera un’energia unica, con Inzaghi il Palermo ha ritrovato la sua anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
hq720

Pescara, Altare: «Contro la Juve Stabia partita fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

Cesena, Klinsmann rassicura: “L’intervento è andato benissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026