Catania, si ferma Corbari: playoff a rischio
Arrivano notizie negative dall’infermeria del Catania. Dopo aver lasciato anzitempo il campo nello scorso match contro il Potenza, gli esami hanno evidenziato per Andrea Corbari una lesione distrattiva della fascia plantare.
A renderlo noto sono stati i siciliani attraverso un comunicato ufficiale. Oltre l’ultima giornata di regular season, Corbari salterà probabilmente anche i playoff, ma è già scattato l’iter di recupero, che lo riporterà in campo.
Questo il comunicato della società:
“Catania Football Club rende noto che il calciatore Andrea Corbari, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. L’atleta ha già intrapreso il percorso di recupero”.