Reggiana-Palermo, si va verso i diecimila spettatori: venduti 1447 biglietti nel settore ospiti
C’è grande attesa tra i tifosi granata per il match di sabato tra Reggiana e Palermo. In vista dell’importante incontro, sono già stati venduti 2.359, tra cui 1.447 nel settore ospiti occupato dai sostenitori rosanero.
A questi vanno aggiunti i 6.500 abbonati, con il dato sugli spettatori che si avvicina dunque ai 10.000. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, che inseguono i loro rispettivi obiettivi in queste ultime tre match di campionato.