Reggiana-Palermo, si va verso i diecimila spettatori: venduti 1447 biglietti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
ternana palermo 1-1 (28) tifosi settore ospiti

C’è grande attesa tra i tifosi granata per il match di sabato tra Reggiana e Palermo. In vista dell’importante incontro, sono già stati venduti 2.359, tra cui 1.447 nel settore ospiti occupato dai sostenitori rosanero.

A questi vanno aggiunti i 6.500 abbonati, con il dato sugli spettatori che si avvicina dunque ai 10.000. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, che inseguono i loro rispettivi obiettivi in queste ultime tre match di campionato.


Altre notizie

PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Bovo: «Al Barbera un’energia unica, con Inzaghi il Palermo ha ritrovato la sua anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 182009

Reggiana, Libutti in dubbio: affaticamento al quadricipite, squadra in ritiro verso il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 172733

Palermo, Segre accanto ad Alessia: il gesto del centrocampista commuove i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 171529

Palermo, rosanero protagonisti al Mondello Sport Festival: eventi, sfide e store ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (104) augello

Serie B, playoff 2025/26: le finali in chiaro su TV8 e su Sky Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Mapei-Stadium-Città-del-Tricolore

Reggiana-Palermo, meteo al Mapei: sole e clima ideale per il match delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (104) augello reinhart

Reggiana-Palermo, quote e pronostici: rosanero favoriti al Mapei Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 143823

Palermo, Barone ambasciatore nel mondo: rosanero protagonisti a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo: seduta mattutina in vista della Reggiana, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Calori-Brescia

Calori: «Lotta promozione? Non trascurerei il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
POHJANPALO

Palermo: Pohjanpalo nel Team of the Season di EA Sports FC 26

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ternana palermo 1-1 (28) tifosi settore ospiti

Reggiana-Palermo, si va verso i diecimila spettatori: venduti 1447 biglietti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Bovo: «Al Barbera un’energia unica, con Inzaghi il Palermo ha ritrovato la sua anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
hq720

Pescara, Altare: «Contro la Juve Stabia partita fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

Cesena, Klinsmann rassicura: “L’intervento è andato benissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 182009

Reggiana, Libutti in dubbio: affaticamento al quadricipite, squadra in ritiro verso il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026