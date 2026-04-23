Reggiana-Palermo, meteo al Mapei: sole e clima ideale per il match delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Mapei-Stadium-Città-del-Tricolore

REGGIO EMILIA – Nessuna sorpresa dal cielo, solo condizioni perfette per giocare. Reggiana-Palermo, in programma sabato alle ore 15 al Mapei Stadium, si disputerà con un meteo favorevole che accompagnerà entrambe le squadre in una sfida decisiva.

Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza totale di precipitazioni. Dopo una mattinata già stabile, il pomeriggio offrirà il meglio: proprio intorno all’orario del calcio d’inizio, alle 15, la temperatura si attesterà attorno ai 23-24 gradi, con punte fino a 25°C nel corso del pomeriggio.


Le condizioni saranno ideali anche sotto il profilo del vento: previsto debole o moderato, con intensità intorno ai 5-9 km/h, senza raffiche tali da influenzare il gioco. Anche l’umidità resterà contenuta, oscillando tra il 40% e il 50%, garantendo una buona qualità dell’aria e un clima asciutto.

La serata proseguirà sulla stessa linea, con un graduale calo delle temperature ma sempre sotto un cielo limpido. Nessun rischio pioggia nemmeno nelle ore successive al match.

Un contesto, dunque, perfetto per una partita che si preannuncia intensa: campo in condizioni ottimali, visibilità eccellente e nessun fattore climatico a condizionare lo spettacolo.

Toccherà solo a Reggiana e Palermo decidere il destino della sfida.

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