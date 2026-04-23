Reggiana-Palermo, quote e pronostici: rosanero favoriti al Mapei Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (104) augello reinhart

REGGIO EMILIA – Il campo dirà l’ultima parola, ma le quote parlano chiaro: il Palermo parte nettamente favorito nella sfida di sabato contro la Reggiana. I principali bookmaker indicano i rosanero come la squadra con maggiori probabilità di vittoria, nonostante si giochi al Mapei Stadium.

Le lavagne evidenziano un divario significativo tra le due squadre. Il segno “2”, ovvero la vittoria del Palermo, oscilla tra 1.55 e 1.60, confermando la fiducia degli operatori nei confronti della formazione di Inzaghi. Nel dettaglio:


Bet365, StarVegas e AdmiralBet propongono il successo rosanero a 1.60
SNAI scende leggermente a 1.57
Lottomatica e NetBet offrono la quota più bassa, 1.55
888sport e Betfair Exchange si attestano tra 1.56 e 1.59
LeoVegas fissa il “2” a 1.57

Decisamente più alte le quote per un successo della Reggiana. Il segno “1” varia tra 5.20 e 5.78, a testimonianza di una sfida che, sulla carta, appare in salita per i granata:

StarVegas e AdmiralBet quotano la vittoria interna a 5.20
888sport propone 5.30, mentre LeoVegas sale a 5.40
NetBet arriva a 5.60
Bet365, SNAI e Lottomatica fissano il segno “1” a 5.75
Betfair Exchange tocca il picco massimo con 5.78

Nel mezzo, il pareggio resta una soluzione intermedia con quote comprese tra 3.75 e 4.10:

Bet365, StarVegas, AdmiralBet e LeoVegas indicano l’“X” a 3.80
SNAI a 3.75
Lottomatica e Betfair Exchange a 3.85-3.87
NetBet propone la quota più alta, 4.10

Numeri che fotografano bene il momento delle due squadre: Palermo solido, lanciato verso i playoff e ancora in corsa per migliorare il piazzamento; Reggiana invece chiamata a un’impresa per alimentare le speranze salvezza.

Le quote, però, non giocano la partita. E al Mapei Stadium, tra pressione, motivazioni e fattore ambientale, tutto può ancora succedere.

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