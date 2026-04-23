Palermo, Barone ambasciatore nel mondo: rosanero protagonisti a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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Il Palermo rafforza la propria presenza internazionale e lo fa con uno dei suoi volti più rappresentativi. Simone Barone è volato in Australia per partecipare alla conferenza di presentazione di “Calcio Italiano” a Perth, portando i colori rosanero su un palcoscenico globale.

L’ex centrocampista, campione del mondo 2006, ha rappresentato il club siciliano accanto alle Legends di Juventus, Milan e Inter, confermando la crescente visibilità del Palermo anche fuori dai confini italiani.


L’evento non è solo simbolico, ma si inserisce in un progetto più ampio. Il Palermo, infatti, sarà protagonista proprio in Australia con un’amichevole di prestigio contro la Juventus, un appuntamento che accende l’entusiasmo dei tifosi e rafforza il legame tra il club rosanero e il panorama internazionale.

Durante la permanenza a Perth, Barone ha preso parte a incontri istituzionali e momenti promozionali, contribuendo a diffondere il brand Palermo in un mercato strategico. Le immagini condivise raccontano anche momenti più informali tra Fremantle e il centro città, con la sciarpa rosanero sempre protagonista.

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