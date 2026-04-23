Carrarese, Calabro carica l’ambiente: «Frosinone da Serie A, ma siamo pronti a giocarcela»

Vigilia importante in casa Carrarese, con Antonio Calabro intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Frosinone, snodo cruciale nella corsa playoff dei toscani.

Il tecnico ha aperto con un passaggio personale, legato al traguardo delle oltre 100 panchine: «Sedersi su questa panchina per più di 100 partite è motivo di orgoglio. Con questo popolo abbiamo vissuto tante favole che resteranno nella memoria della città. È un traguardo che condivido con tutto lo staff».





Poi lo sguardo si è spostato sull’avversario: «Affronteremo una squadra importante, che ha perso solo tre volte in stagione. Hanno un’idea di gioco ben definita e uno scacchiere tattico in cui ogni pedina ha un ruolo preciso».

Calabro ha riconosciuto il valore del Frosinone, indicandolo come una delle squadre più forti del campionato: «Stanno facendo un grande torneo grazie a un organico di qualità, con un mix tra esperti e giovani destinati alla Serie A. Non è una sorpresa, oggi sono una squadra da promozione diretta».

Non mancano però le difficoltà in casa Carrarese, soprattutto sul piano fisico: «La partita contro il Pescara ci ha creato diversi problemi, tra infortuni e indisponibili. È stata una settimana complicata, lo staff medico sta valutando le condizioni dei giocatori in vista delle convocazioni».