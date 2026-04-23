Monza, Bianco avvisa: «Follia e ambizione per la A, il Modena è un ostacolo vero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Alla vigilia di Monza-Modena, Paolo Bianco ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa, soffermandosi sul rush finale e sulle ambizioni di promozione.

«Può succedere di tutto in queste ultime gare, ma credo che ci siamo arrivati benissimo», ha dichiarato il tecnico biancorosso. «C’è tanta voglia di tornare in Serie A, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo dimostrando».


Bianco ha poi sottolineato l’aspetto mentale: «Dobbiamo essere folli, se sei troppo ponderato non vai da nessuna parte. Io ho detto tempo fa di puntare al primo posto, ma se non ce la faremo lavoreremo per qualcos’altro. Serve una visione grande».

Sulla condizione della squadra: «Non possiamo permetterci di essere stanchi. Ho detto ai ragazzi che non ci saremmo goduti questo campionato se l’avessimo vinto con anticipo».

Spazio anche ai tifosi: «A Genova sono stati eccezionali, è stato emozionante. Ci hanno sostenuto anche al rientro, siamo fortunati».

Sul gruppo: «Non c’è un solo leader, lo sono tutti. Giovani e meno giovani. Mi piace vedere anche chi è arrabbiato, vuol dire che tutti sono coinvolti».

Dal punto di vista tattico, Bianco ha ribadito la sua filosofia: «Sto dando libertà ai giocatori, questo è il loro momento. Siamo una squadra equilibrata».

Sul Modena: «È una squadra ben allenata, non meritava di perdere con il Frosinone. Vogliono fare grandi playoff».

Capitolo formazione: recuperano Petagna e Delli Carri, mentre saranno assenti Azzi e Colombo.

Infine, uno sguardo al calendario: «Giocare il venerdì può essere un vantaggio. All’andata è stata una partita dura, ci aspettiamo un grande pubblico».

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