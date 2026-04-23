Palermo: seduta mattutina in vista della Reggiana, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Il Palermo continua a prepararsi in vista della sfida contro la Reggiana. Sul proprio sito ufficiale, il club rosanero ha diffuso il report dell’allenamento odierno.

La squadra, guidata da Filippo Inzaghi, ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento basata sui tradizionali torelli, seguita da un’esercitazione mirata alla tattica offensiva. A chiudere la mattinata, un focus sui calci piazzati a favore, fondamentale in vista della partita che si preannuncia delicata e importante per i rosanero.


L’allenamento conferma l’attenzione dello staff tecnico sulla fase offensiva e sulla cura dei dettagli, in vista di un impegno chiave per consolidare la posizione in classifica.

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