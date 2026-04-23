Calori: «Lotta promozione? Non trascurerei il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Calori-Brescia

Intervenuto ai microfoni di TuttoB, Alessandro Calori ha analizzato i principali temi della Serie B, soffermandosi anche sulla corsa promozione e sul ruolo del Palermo FC.

Partendo dalla vetta, Calori ha elogiato il lavoro del tecnico del Venezia: «In Serie B è uno degli allenatori più bravi. Questo Venezia l’ha plasmato lui, inculcando una filosofia precisa. L’eventuale promozione sarebbe assolutamente meritata».

Sul duello per il secondo posto, l’ex difensore vede un leggero vantaggio per il Monza: «Vedo il Monza leggermente avanti, ha qualcosa in più per qualità dell’organico. Ma il Frosinone ha dimostrato di poter restare in corsa fino alla fine».


Poi il passaggio sui rosanero: «Non trascurerei nemmeno il Palermo che, seppur attardato, potrebbe approfittare degli inciampi altrui».

Spazio anche alla corsa playoff, con un occhio all’Avellino: «Viene di rincorsa e, grazie all’esperienza di Ballardini e all’ambiente, ha le carte in regola per giocarsela. Alla fine potrebbe farcela».

Infine, uno sguardo alla zona calda e all’Empoli: «La situazione è caotica. Hanno due trasferte difficilissime e dovranno avere nervi saldi, altrimenti faranno fatica a salvarsi».

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