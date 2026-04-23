Palermo: Pohjanpalo nel Team of the Season di EA Sports FC 26

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
POHJANPALO

Riconoscimento importante per il Palermo FC e per il suo attaccante di punta Joel Pohjanpalo, protagonista di una stagione straordinaria. Il centravanti finlandese è stato infatti inserito nella squadra della stagione di EA Sports FC 26, uno dei titoli calcistici più popolari a livello mondiale.

Un premio che certifica il rendimento eccezionale dell’attaccante rosanero, capace di mettere insieme numeri impressionanti: 23 gol e 7 assist in 35 presenze di campionato in Serie B. Prestazioni che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della stagione.

Di seguito il post del club rosanero con Pohjanpalo in posa con la sua “card”:

 

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