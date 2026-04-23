Avellino verso il Bari, Ballardini: «Playoff? Pensiamo gara dopo gara»

Alla vigilia della sfida di Serie B tra Avellino e Bari, il tecnico Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra.

Sulla condizione del gruppo, l’allenatore ha spiegato: «La squadra ci arriva bene a questa gara, abbiamo qualche ragazzo in dubbio, Simic probabilmente non c’è, Missori ha avuto un fastidio alla schiena e forse non ce la fa, Sala oggi per la prima volta si allena con la squadra ed è da valutare. Noi dobbiamo fare una gara diversa rispetto a Mantova, dove nel primo tempo siamo stati lenti, con poca personalità. Dobbiamo partire con più ordine, chiarezza, compattezza, aggressività. Credo sia stato il primo tempo peggiore da quando siamo arrivati noi».





Parole anche sull’avversario: «Il Bari si trova lì, in una classifica difficile, ma ad inizio stagione veniva messo tra le candidate alla zona playoff. Ha giocatori importanti e tecnicamente non merita quella classifica. Nelle ultime tre ha affrontato Venezia e Monza, partite che non fanno testo. Il vero Bari è quello visto con il Modena. Noi però guardiamo poco gli avversari: se facciamo bene noi, gli altri fanno difficoltà».

Ballardini ha poi sottolineato l’importanza della gara: «È una partita importantissima, come lo erano quelle con Mantova e Catanzaro. Sappiamo che anche il Bari verrà per vincere, ma dobbiamo farlo anche noi».

Spazio anche al rapporto con l’ambiente: «L’emozione è forte, ti rendi conto di quanto affetto ci sia attorno alla squadra. I tifosi vivono e soffrono con noi, ed è bello».

Infine, uno sguardo ai singoli e agli obiettivi: «Patierno è un leader, un esempio, ma tutta la squadra ha questo spirito. Siamo contenti di quanto fatto finora, ma non ci basta. Sarebbe da sciocchi pensare di essere arrivati al traguardo. I playoff? Abbiamo il polso della situazione, ma non si è mai certi di nulla: pensiamo a una gara alla volta».