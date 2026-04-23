Serie B, Reggiana-Palermo affidata a Feliciani. Le designazioni arbitrali della 36^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
feliciani-ermanno-arbitro

La 36ª giornata di Serie B entra nel vivo e, come sempre, l’attenzione si concentra anche sulle designazioni arbitrali. Per il Palermo, impegnato sul campo della Reggiana, è stato scelto Feliciani.

Una designazione che accompagna una sfida delicata per i rosanero, chiamati a dare continuità ai risultati in una fase cruciale della stagione. Al VAR ci sarà Nasca, con Serra come AVAR: una squadra arbitrale esperta per una gara che si preannuncia equilibrata e intensa.


Di seguito tutte le designazioni della 36ª giornata di Serie B:

Monza – Modena (24/04, ore 19:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Bercigli – Bianchini
IV: Burlando
VAR: Pezzuto
AVAR: Monaldi

Avellino – Bari (24/04, ore 21:00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Ricci – Emmanuele
IV: Collu
VAR: Fourneau
AVAR: Rutella

Catanzaro – Spezia (ore 12:30)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Regattieri – El Filali
IV: Vingo
VAR: Ghersini
AVAR: Pezzuto

Frosinone – Carrarese (ore 15:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceccon – Monaco
IV: Colelli
VAR: Santoro
AVAR: Pairetto

Pescara – Juve Stabia (ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Belsanti – Catallo
IV: Zanotti
VAR: Prontera
AVAR: Fourneau

Reggiana – Palermo (ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Cipressa – Miniutti
IV: Di Marco
VAR: Nasca
AVAR: Serra

Sudtirol – Mantova (ore 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Giuggioli – Zezza
IV: Mazzer
VAR: Gualtieri
AVAR: Guida

Virtus Entella – Padova (ore 15:00)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Mokhtar – Votta
IV: Galipò
VAR: Baroni
AVAR: Prenna

Venezia – Empoli (ore 17:15)
Arbitro: Perri
Assistenti: Scatragli – Pistarelli
IV: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Di Vuolo

Cesena – Sampdoria (ore 19:30)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Preti – Colaianni
IV: Eremitaggio
VAR: Volpi
AVAR: Mazzoleni

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