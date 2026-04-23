Presentazione “Calcio Italiano” a Perth: Barone in rappresentanza del Palermo

Il Palermo guarda lontano, fino all’Australia, e lo fa coinvolgendo una delle sue figure più rappresentative. Sui social, il club rosanero ha condiviso un momento significativo: l’ex rosanero Simone Barone ha preso parte alla conferenza di presentazione dell’evento “Calcio Italiano” a Perth, affiancato da alcune leggende di club storici come Juventus, Milan e Inter.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra il calcio italiano e i tifosi oltreoceano, in particolare la nutrita comunità di siciliani in Australia. Il momento clou arriverà ad agosto, quando il Palermo volerà proprio a Perth per disputare un’amichevole di prestigio contro la Juventus.





Un appuntamento che non è solo sport, ma anche occasione di incontro e celebrazione dell’identità rosanero fuori dai confini nazionali. Il messaggio del club è chiaro: “Siciliani in Australia, ci vediamo ad agosto”.

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