Presentazione “Calcio Italiano” a Perth: Barone in rappresentanza del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
756a8d12-6e1a-42a1-8605-bb30a30ce937

Il Palermo guarda lontano, fino all’Australia, e lo fa coinvolgendo una delle sue figure più rappresentative. Sui social, il club rosanero ha condiviso un momento significativo: l’ex rosanero Simone Barone ha preso parte alla conferenza di presentazione dell’evento “Calcio Italiano” a Perth, affiancato da alcune leggende di club storici come Juventus, Milan e Inter.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra il calcio italiano e i tifosi oltreoceano, in particolare la nutrita comunità di siciliani in Australia. Il momento clou arriverà ad agosto, quando il Palermo volerà proprio a Perth per disputare un’amichevole di prestigio contro la Juventus.


Un appuntamento che non è solo sport, ma anche occasione di incontro e celebrazione dell’identità rosanero fuori dai confini nazionali. Il messaggio del club è chiaro: “Siciliani in Australia, ci vediamo ad agosto”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Altre notizie

671183548_18307513534278744_1222930448186678841_n

Reggiana in ritiro: clima da dentro o fuori per la sfida col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Entella 3-0 (126) magnani

Gazzetta di Reggio: “Magnani torna a casa da rivale: tra rimpianti e obbligo di batterlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 081139

Repubblica: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze alla GAM, città blindata per il sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 073559

Il Resto del Carlino: “Reggiana, Libutti a rischio: Bisoli studia le alternative anti-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (7) augello bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, il nuovo assetto funziona. Così la difesa è super”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Giornale di Sicilia: “La «maledizione» del terzo posto, invece il quarto…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo empoli 3-2 (135) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, ritorna Johnsen. L’uomo dei play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Corriere dello Sport: “Reggiana, Bisoli ci crede: «Col Palermo serve un’impresa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (48) Rui modesto olivieri

Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto arma in più: Inzaghi trova la chiave per esaltare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 061013

Palermo, Schelotto apre: «Un giorno mi piacerebbe tornare, magari proprio in rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
regg

Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della seduta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
tifosi spezia palermo

Palermo, invasione rosanero a Reggio Emilia: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

756a8d12-6e1a-42a1-8605-bb30a30ce937

Presentazione “Calcio Italiano” a Perth: Barone in rappresentanza del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
foto_articolo_cena-1776761715560.jpg--asse_tra_editoria__calcio_e_finanza_per_progettare_il_futuro

Lo sponsor della Lazio di Lotito? Un sito illegale di scommesse

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
671183548_18307513534278744_1222930448186678841_n

Reggiana in ritiro: clima da dentro o fuori per la sfida col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Entella 3-0 (126) magnani

Gazzetta di Reggio: “Magnani torna a casa da rivale: tra rimpianti e obbligo di batterlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Luigi De Laurentiis

Tuttosport: “Ansia Bari. La Serie C è dietro l’angolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026