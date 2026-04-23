Pescara, Altare: «Contro la Juve Stabia partita fondamentale»

Intervistato ai microfoni di “Il Centro”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta per la salvezza e sul match contro la Juve Stabia il difensore del Pescara, Giorgio Altare.

«Contro la Juve Stabia sappiamo bene che sarà una partita fondamentale – ha spiegato Altare – in cui dovremo combattere dal primo all’ultimo minuto. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo anche se forse potevamo portare qualche punto in più a casa nelle ultime gare»





Il calciatore ha poi aggiunto: «Ora però contano le gare che rimangono e sono tutte fondamentali. Dobbiamo dare il massimo e alla fine sono sicuro che riusciremo a conquistare il nostro obiettivo»

Uno sguardo inoltre ai problemi in casa Juve Stabia: «Ho letto dei problemi societari e potrebbero influenzare, ma conosco il loro mister. È molto determinato e non regalerà nulla. Il focus comunque resta su noi stessi, dobbiamo arrivare all’obiettivo senza pensare a una quota salvezza perché questa dipenderà anche dalle altre».

Infine, sul suo utilizzo: «Sono sempre a disposizione del mister che poi fa le scelte. Se dovesse servire sono pronto, ma la priorità è la salvezza. Sono sicuro che alla fine ce la faremo anche grazie ai nostri tifosi»